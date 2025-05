Streaming Community e I suoi utenti nel mirino L' Italia prova ad abbattere la più grossa community pirata di film e serie TV

In Italia, le autorità attaccano la più grande community pirata di film e serie TV, avviando una battaglia contro gestori e utenti. Con dati sequestrati e indagini in corso, il confronto tra Forze dell'Ordine e il mondo del piratismo si intensifica, segnando un passo importante nella lotta contro la diffusione illegale di contenuti digitali.

Da qualche giorno è iniziata una battaglia serrata che vede contrapposte le Forze dell'Ordine e i gestori di quella che è la più grossa community italiana di film e serie TV pirata. I dati di chi prova ad accedere nelle mani delle Procure..

