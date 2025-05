Strada provinciale 87 Baglio un chilometro di rifiuti rimossi

Una situazione di degrado ambientale lungo la strada provinciale 87 Baglio, alla periferia sud di Giarre, è stata parzialmente risolta con il ritiro di un chilometro di rifiuti. L’inciviltà aveva deturpato il paesaggio e minacciato l’ecosistema, trasformando il ciglio stradale in una discarica a cielo aperto. Ora, proseguono gli sforzi per ripristinare e tutelare l’ambiente locale.

Una situazione di degrado ambientale persisteva lungo la strada provinciale 87 Baglio, alla periferia sud di Giarre, dove da tempo rifiuti di ogni genere deturpavano il paesaggio e minacciavano l'ecosistema. L'inciviltà urbana aveva purtroppo trasformato il ciglio stradale, che funge da.

