Stefania Corona, badante di Alvaro Vitali da vent'anni, torna a parlare della fine del loro lungo matrimonio, dopo 27 anni insieme. Nel programma “La Volta Buona” su Rai1, si è emotivamente aperta, rivelando il dolore e la fragilità di questa separazione, sottolineando come il rapporto si fosse logorato nel tempo.

Stefania Corona torna a parlare della rottura con il marito Alvaro Vitali, che ha lasciato l’attore dopo 27 anni insieme, si è commossa nel programma televisivo “La Volta Buona”, in onda su Rai1. «Mi dà molto fastidio stare qua», ha detto con le lacrime agli occhi. «Il rapporto era diventato un legame invalidante», ha aggiunto. «Per me è stato fantastico, ero molto affascinata da lui. Eravamo un po’ come Al Bano e Romina, ma dietro alla nostra coppia c’era tutta una costruzione dei ruoli. Noi abbiamo associato il lavoro alla vita privata, forse troppo». 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stefania Corona sul divorzio da Alvaro Vitali: “Sono la sua badante da 20 anni”

