Stati Uniti la corte suprema autorizza il governo a revocare la protezione ai venezuelani

Il 19 maggio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump a revocare il programma di Protezione Temporanea (TPS), che tutelava circa 350.000 venezuelani. Questa decisione apre la strada alla possibile espulsione di molti migranti venezuelani, suscitando preoccupazioni e dibattiti sul futuro dei diritti di questi individui.

Il 19 maggio la corte suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump a revocare uno statuto di protezione temporanea (Tps) che le impediva di espellere circa 350mila venezuelani. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Stati Uniti, la corte suprema autorizza il governo a revocare la protezione ai venezuelani

