Spunta Allegri se salta Conte | ADL prepara il piano B

Se Antonio Conte lascia il Napoli a fine stagione, Andrea Allegri potrebbe essere la scelta di ADL come nuovo allenatore. Secondo TMW, il club prepara già il piano B in caso di addio di Conte, puntando a un profilo esperto e affidabile per continuare a competere ai massimi livelli.

Allegri Napoli, l’ex bianconero aiuta la Juve? È in pole in caso di addio di Conte: spunta la deadline. Ecco entro quando verrà presa la decisione

Allegri al Napoli in pole per la panchina, mentre la Juventus monitora con attenzione la situazione. Se Conte dovesse lasciare, l’ex bianconero potrebbe diventare il nuovo allenatore azzurro.

Juve Conte, spunta un nuovo indizio: il rumors fa sognare i tifosi

Un nuovo indizio riaccende le speranze dei tifosi juventini: il legame tra la Juve e Antonio Conte si fa sempre più concreto.

Allegri al posto di Conte, c’è già un sì: la rivelazione

In casa Napoli si palesano importanti novità sul futuro di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Con la squadra pronta a disputare un'altra cruciale partita per lo scudetto dopo il pareggio contro il Genoa, Allegri potrebbe già avere un "sì" in tasca per sostituire Conte.

