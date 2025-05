Sport in tv martedì 20 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Martedì 20 maggio un giorno ricco di emozioni sportive in tv. Dalle qualificazioni al Roland Garros con Sara Errani alle tappe del Giro d’Italia tra Lucca e Pisa, fino a basket e calcio in serata. Scopri programma e orari degli eventi per vivere appieno una giornata all'insegna dello sport.

Martedì 20 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con le qualificazioni al Roland Garros che vedranno impegnata la nostra Sara Errani. Nel primo pomeriggio torna il Giro d’Italia, con la decima tappa (Lucca-Pisa) e la serata con basket e calcio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗Leggi su Sportface.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sport in tv oggi (martedì 20 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Scopri gli eventi sportivi di oggi, martedì 20 maggio, con la guida completa di OA Sport. Dalla decima tappa del Giro d’Italia alle altre competizioni, troverai orari, programmi e come seguire tutto in streaming.

Sport in tv oggi (martedì 20 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 20 maggio, vive una giornata ricca di sport grazie a OA Sport. Ecco la guida completa con orari, programmi e modalità di visione in TV e streaming, per non perdere nessun evento.

Sport in tv oggi (martedì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 13 maggio, gli appassionati di sport possono prepararsi a una giornata entusiasmante. I riflettori si accendono sugli Internazionali d’Italia, con gli ottavi di finale protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.