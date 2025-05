Spareggio scudetto altro che San Siro | scelto luogo e data per l’eventuale Inter Napoli 

Se Inter e Napoli dovessero terminare la stagione a pari punti, si potrebbe disputare uno spareggio scudetto. Tuttavia, le possibilità sono minime, ma nel caso, ecco il luogo e la data scelti per l’eventuale sfida tra le due squadre, smentendo di fatto l’ipotesi di un’eventuale decisione direttamente a San Siro.

Spareggio scudetto, altro che San Siro, ecco luogo e data per l'eventuale Inter Napoli qualora le due dovessero terminare la Serie A a pari punti . Le possibilità sono poche, pochissime, ma qualora Inter Napoli dovessero terminare la Serie A a pari punti si andrebbe incontro ad uno spareggio scudetto. Dove? Quando? A risolvere tutti i dubbi ne parla Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano: SPAREGGIO SCUDETTO – «Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì sera, mentre l'eventuale spareggio scudetto (possibile solo in caso di ko del Napoli e di pari dell'Inter) si disputerebbe lunedì 26 maggio.