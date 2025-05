Spal 2024-25 | Salvezza ai Playout e Futuro Incerto per Casella e Baldini

La stagione 2024-25 della Spal si è conclusa dopo meno di dieci mesi, con gli spareggi per la salvezza ai playout e un futuro ancora incerto per gli allenatori Casella e Baldini. Dopo un intenso percorso iniziato a luglio e terminato ieri, il club si prepara a nuove sfide, lasciando in sospeso il destino di alcuni protagonisti e proiettandosi verso un nuovo capitolo.

È durata poco meno di 10 mesi e mezzo la stagione 2024-25 della Spal, iniziata lo scorso 8 luglio col primo allenamento al centro sportivo Fabbri e terminata ieri con l’ultimo giorno di scuola, coi saluti di rito, qualche pacca sulle spalle e il tradizionale rompete le righe. Una stagione che non può non considerarsi negativa su tutta la linea, per fortuna conclusa col lieto fine della salvezza centrata ai playout. Ora si apre una fase di riflessione, finalizzata a valutare innanzitutto le posizioni del direttore sportivo Casella e di mister Baldini, entrambi con un altro anno di contratto, ma evidentemente in discussione come tutta la squadra. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal 2024-25: Salvezza ai Playout e Futuro Incerto per Casella e Baldini

