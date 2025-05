Sora Festival delle Orchestre Scolastiche

Mercoledì 21 maggio alle ore 16, presso l'Auditorium "Cesare Baronio", si terrà la seconda edizione del Festival delle Orchestre Scolastiche di Sora, promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un evento atteso che vedrà le orchestre dell'Istituto Comprensivo Sora 2 esibirsi, offrendo un ricco momento di musica e collaborazione tra giovani talenti scolastici.

Mercoledì 21 maggio, alle ore 16, presso l'Auditorium "Cesare Baronio", si svolgerà l'attesissima seconda edizione del Festival delle Orchestre Scolastiche, progetto promosso del Consiglio Comunale dei Ragazzi Sora. In questa edizione si esibiranno le Orchestre dell'Istituto Comprensivo Sora 2. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, Festival delle Orchestre Scolastiche

Altri articoli sullo stesso argomento

Festival Musica Sacra 2025: a Sora applausi scroscianti per il Coro Voci Sparse

Il Festival della Musica Sacra 2025 ha incantato Sora, culminando in una standing ovation per il Coro Voci Sparse.

Sora, Festival della Musica Sacra

Torna il Festival della Musica Sacra, edizione 2025, organizzato da ImpresArte-Regione Lazio, che si svolgerà nella suggestiva Provincia di Frosinone.

Festival Musica Sacra 2025: a Sora applausi scroscianti per il Coro Voci Sparse

Il Festival della Musica Sacra 2025 ha incantato Sora con un'esibizione straordinaria del Coro Voci Sparse.

Ne parlano su altre fonti

Mini olimpiadi studentesche, grande successo per la terza edizione a Sora

Riporta sora24.it: Grande partecipazione e competizione equilibrata nelle Mini Olimpiadi tra gli studenti degli istituti comprensivi di Sora.

Sora, Mini Olimpiadi Studentesche 2025: entusiasmo e sport al Palazzetto “Luca Polsinelli”

Scrive sora24.it: Mini Olimpiadi: sport, entusiasmo e partecipazione degli studenti in una manifestazione sempre più simbolo di inclusione e crescita.

Festival della Musica Sacra 2025: martedì 13 maggio secondo appuntamento a Sora

Da tunews24.it: Tornano gli appuntamenti con il Festival della Musica Sacra edizione 2025 targato ImpresArte-Regione Lazio nel territorio della Provincia di Frosinone. Il prossimo evento in agenda è quello di martedì ...