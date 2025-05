Solidarietà e musica The Old Station Big Band torna in concerto a sostegno di Ail

Venerdì 23 maggio, la Sala teatro della Fabbrica delle Candele ospita il concerto solidale di The Old Station Big Band a sostegno di AIL Forlì-Cesena. Con oltre 20 musicisti diretti dal Maestro Michele, l'evento unisce musica e solidarietà, offrendo un'occasione speciale per contribuire alla lotta contro le malattie del sangue. Un appuntamento da non perdere per condividere emozioni e solidarietà.

Nuovo appuntamento con la solidarietà. Venerdì 23 maggio la Sala teatro della Fabbrica delle Candele ospita il concerto-raccolta fondi promosso da Ail Forlì-Cesena grazie al contributo dei musicisti di The Old Station Big Band. L'ensemble, composto da oltre 20 elementi diretti dal Maestro Michele. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Solidarietà e musica, The Old Station Big Band torna in concerto a sostegno di Ail

