Silvi in lutto per Cristian, morto a 16 anni dopo un incidente in scooter

Silvi piange la scomparsa di Cristian, il giovane di 16 anni vittima di un grave incidente in scooter sulla statale 16 Adriatica. Trasportato in ospedale a Teramo in condizioni critiche, Cristian non ce l'ha fatta. La comunità si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa e improvvisa, lasciando un vuoto profondo nel cuore di tutti.

Silvi è in lutto per la tragica perdita di Cristian, 16 anni, deceduto dopo un grave incidente in scooter lungo la statale 16 Adriatica nella notte tra l’11 e il 12 maggio.

