Si sente male in discoteca | cuoco teatino muore a Ibiza

Tragedia a Ibiza: Alessandro Tocco, 29enne originario di Chieti, ha perso la vita a seguito di un malore while in una discoteca di Sant Antoni de Portmany. Il cuoco teatino, appena trasferitosi sull'isola per lavoro, si è sentito male durante la notte tra domenica e lunedì, gettando nello sconforto amici e familiari.

Tragedia a Ibiza dove un cuoco di Chieti ha perso la vita in seguito a un malore. Alessandro Tocco, 29 anni, si era trafserito da poco sull'isola spagnola per lavoro. Nella notte tra domenica e lunedì si trovava in una discoteca di Sant Antoni de Portmany quando avrebbe perso i sensi.

