Si dimette maggioranza consiglieri | sciolto comune del Casertano

La prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha nominato un commissario prefettizio per il Comune di Capodrise, dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. Questo gesto porta alla fine anticipata dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cecere, aprendo una nuova fase di gestione straordinaria per il paese del Casertano.

Tempo di lettura: < 1 minuto La prefetta di Caserta Lucia Volpe ha nominato il commissario prefettizio per la gestione del Comune di Capodrise (Caserta), dove la maggioranza dei consiglieri comunali si è dimessa decretando la fine anticipata dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cecere, eletto appena nel giugno 2024.  Cecere si era dimesso lo scorso 25 aprile, ma poi aveva ritirato le dimissioni prima della scadenza dei venti giorni, cioè il 15  maggio, restando sindaco ma solo per poco; il giorno dopo infatti consiglieri di maggioranza e opposizione si sono presentati dal notaio mettendo nero su bianco le dimissioni e provocando la caduta dell’amministrazione. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si dimette maggioranza consiglieri: sciolto comune del Casertano

