Se volete giocare | Sottocorona avverte Dove torna il maltempo

Paolo Sottocorona avverte che il maltempo tornerà sull’Italia, portando nuvole, piogge e temporali. In diretta su La7, con tono ironico, invita a considerare le condizioni climatiche prima di uscire, ricordando scherzosamente che giocare a tennis può finire bagnati. Un aggiornamento sulle previsioni che invita alla prudenza e alla pianificazione delle attività.

"Io dico sempre: 'Se volete giocare a tennis, giocate', poi però vi bagnate": ha esordito con un pizzico di ironia Paolo Sottocorona, che così ha annunciato la presenza di nuvole, piogge e maltempo sull'Italia. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo e spiegato che ci sono due zone di instabilità: "Vedete, una mira al Nord e l'altra al Sud". Oggi "i fenomeni più intensi, sono isolati e si concentrano soprattutto al Nord, in Toscana e in parte sulle coste delle Marche", ha detto Sottocorona. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Se volete giocare...": Sottocorona avverte. Dove torna il maltempo

