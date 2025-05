Scudetto Inter se vincesse Inzaghi? Il ‘problema’ della Coppa che incasina la Serie A

Se l'Inter di Inzaghi vincesse lo scudetto, potrebbe nascere il grande problema della “coppa” che complica la Serie A, considerando la competitività del Napoli. Tra aspettative e scaramanzie, i nerazzurri si trovano a dover affrontare questa sfida, in un campionato che resta aperto e incerto, con la tensione di una vittoria che potrebbe sconvolgere le dinamiche della stagione.

Scudetto Inter, non ce ne vogliano i tifosi più scaramantici, ma – per quanto ormai ridotte all'osso – i nerazzurri hanno ancora qualche possibilità di assicurarsi il trofeo. In tal caso si potrebbe creare una certa difficoltà con la consegna della Coppa stessa, visto la contemporaneità del match tra il Napoli e il Cagliari. Un breve passaggio da La Gazzetta dello Sport che meglio spiega la situazione questa mattina in edicola.

