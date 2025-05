Scomparsa di Denisa Maria Adas l’ultima chiamata alla madre la sera di venerdì | Sembrava tranquilla

Sono in corso le ricerche di Denisa Maria Adas, 30 anni, scomparsa a Prato dal 16 maggio. La donna, residente a Roma di origini romene, sembrava tranquilla l’ultima volta che ha parlato con sua madre venerdì sera. La Procura ha aperto un’indagine per sequestro di persona, poiché si teme che possa essere in pericolo.

Proseguono le ricerche della 30enne Denisa Maria Adas, la donna di origini romene residente nella Capitale, la cui scomparsa risale allo scorso venerdì 16 maggio. Lunedì pomeriggio, 19 maggio, la Procura di Prato ha aperto un'indagine per sequestro di persona, motivando come la donna "temesse per la propria incolumità". A quanto emerso dalle primissime ricostruzioni, Denisa, che era andata a Prato alloggiando in un residence, aveva sentito la madre con un' ultima telefonata tra le 23 e le 23.30 di quel 16 maggio.

