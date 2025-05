Scomparsa a Prato aperta un’indagine per sequestro di persona | sparita Maria Denisa Adas

A Prato, è scomparsa Maria Denisa Adas, suscitando preoccupazione e un'indagine per sequestro di persona. La Procura ha riferito che la donna temeva per la propria incolumità, e le indagini sono attualmente in corso a tutto campo. Restano da chiarire le circostanze della misteriosa scomparsa: aggiorneremo con ulteriori sviluppi.

La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, riferendo che alcuni elementi emersi dalle indagini fanno ritenere che la donna potesse temere per la propria sicurezza. Al centro del caso c'è Maria Denisa Adas, una trentenne di origine romena, di cui non si hanno più notizie dalla tarda serata di venerdì scorso. L'ultima chiamata alla madre e poi il silenzio. Le ultime tracce della donna risalgono a una telefonata alla madre, avvenuta tra le 23 e le 23:30 di venerdì.

