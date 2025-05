Scienze della formazione primaria il corso di laurea per diventare insegnanti di infanzia e primaria Test venerdì 12 settembre

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, rivolto a chi desidera diventare insegnante di infanzia e scuola primaria, prevede un test di ammissione. La prova è programmata per venerdì 12 settembre 2025, come comunicato dal Ministero dell’Università con avviso del 14-5-2025. Questa laurea rappresenta un passo fondamentale per intraprendere una carriera nel settore dell’educazione.

Con avviso del 14-5-2025 il Ministero dell’Università ha comunicato la data del test di selezione per l'accesso al corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, venerdì 12 settembre 2025. L'articolo Scienze della formazione primaria, il corso di laurea per diventare insegnanti di infanzia e primaria. Test venerdì 12 settembre . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Scienze della formazione primaria: prova selettiva venerdì 12 settembre

Venerdì 12 settembre si svolgerà la prova selettiva per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria.

