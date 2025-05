Sassuolo | Moldovan verso il riscatto Turati torna con incertezze

Un anno dopo la retrocessione, il Sassuolo affronta un momento di ricostruzione con il ritorno di Moldovan e le incertezze di Turati. La squadra cerca il riscatto, cercando di superare le difficoltà legate a un rapporto complicato con Consigli e alle scelte dei propri portieri. Una stagione di sfide e opportunità che potrebbe segnare il futuro neroverde.

Un anno fa, settimana più, settimana meno, il Sassuolo scopriva, ben oltre le attese, di trovarsi, dopo la retrocessione, con la porta aperta: da un lato il rapporto, ormai deteriorato, con Andrea Consigli, dall’altro la decisione di Stefano Turati di non scendere in Serie B con i neroverdi – cresciuto nel vivaio del Sassuolo, era la prima opzione – e la condizione di trovargli un’altra sistemazione, il tutto aggiunto al ritiro di Pegolo e la fine del prestito di Cragno, ed ecco il club costretto, nel momento più delicato, a doversi dedicare alla completa ridefinizione di un reparto che, per anni, non aveva avuto bisogno di modifiche. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo: Moldovan verso il riscatto, Turati torna con incertezze

