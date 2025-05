Sanremo | Rai unica candidata per il Festival Mediaset e Discovery non aderiscono a bando

Alle 12:30 si è chiuso il termine per le candidature all'organizzazione del Festival di Sanremo 2026-2028, e la sola candidata è stata la Rai, come confermato dal sindaco di Sanremo. Mediaset e Discovery non hanno aderito al bando, rendendo ufficiale la conferma della presenza della rete pubblica in questa importante kermesse musicale italiana.

E' ufficiale: alle 12:30 è scaduto il tempo per presentare la proposta per candidarsi all'organizzazione del Festival di Sanremo 2026, 2027 e 2028. La sola ed unica rete televisiva a presentarsi è stata la Rai come comunicato da Alessandro Mager, sindaco di Sanremo. Il Festival di Sanremo resta in Rai?. Alla fine sarà ancora la Rai a trasmettere le prossime tre edizioni del Festival di Sanremo 2026, 2027 e 2028. La conferma è arrivata dal sindaco Alessandro Mager, visto in comune a Sanremo è arrivata una sola busta.

