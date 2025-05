russia rafforza basi e costruisce infrastrutture militari vicino alla finlandia

Secondo immagini satellitari analizzate dal New York Times, la Russia sta rafforzando basi e costruendo infrastrutture militari vicino al confine con la Finlandia. Questa mossa potrebbe indicare una strategia russa per il dopo guerra in Ucraina, evidenziando un crescente interesse militare nell’area e un potenziale aumento delle tensioni lungo il confine settentrionale.

Secondo recenti immagini satellitari analizzate dal New York Times, le forze russe stanno rafforzando le basi e costruendo infrastrutture militari vicino al confine con la Finlandia, “in una mossa che potrebbe rivelare la loro strategia per il dopo guerra in Ucraina”, dice il Nyt. Le immagini analizzate, confermate dai funzionari della NATO, secondo il quotidiano statunitense mostrano file e file di nuove tende, nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, lavori di ristrutturazione dei rifugi per aerei da combattimento e una costante attivitĂ di costruzione in una base per elicotteri che era rimasta in gran parte inutilizzata e ricoperta dalla vegetazione. 🔗Leggi su Lapresse.it