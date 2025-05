Rubano una Maserati e la smontano in un box | 5 arresti a Giugliano

Giugliano in Campania, 20 maggio 2025 – Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver tentato di riciclare una Maserati rubata, smontandola in un box in via Prima Traversa Ponte Riccio. L’operazione ha portato alla scoperta di un’attività illecita legata al riciclaggio di auto di lusso.

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 20 MAGGIO 2025 – I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato 5 persone per tentato riciclaggio di un’auto di lusso. I militari sono intervenuti in un’officina abusiva situata in via Prima Traversa Ponte Riccio 34, dove era stata segnalata, tramite localizzatore GPS, una Maserati Levante appena rubata. All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno sorpreso i cinque mentre stavano già alterando i dati identificativi del veicolo: le targhe erano state rimosse e il numero di telaio sostituito con un seriale clonato. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Rubano una Maserati e la smontano in un box: 5 arresti a Giugliano

