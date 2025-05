Ruba una bicicletta fuori al bar ma viene bloccato dalla polizia municipale

Nella giornata del 19 maggio, durante un normale controllo, la polizia municipale di Macerata Campania ha intercettato un cittadino tunisino intento a rubare una bicicletta fuori dallo York Café di via Madonna delle Grazie. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare il ladro, garantendo così la sicurezza dei cittadini e la tutela dei beni pubblici.

Intervento della polizia municipale di Macerata Campania che ha fermato un cittadino tunisino per il furto di una bicicletta all'esterno dello York Café di via Madonna delle Grazie. Ieri (19 maggio), poco prima delle ore 15, durante un'attività di controllo del territorio, la pattuglia della.

