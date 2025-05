Roma il cielo dell’Olimpico si illumina con mille droni | come accedere gratis all’evento

Il cielo dell'Olimpico si illumina con oltre mille droni in uno spettacolo unico mercoledì 21 maggio alle 22. È possibile partecipare gratuitamente registrandosi online fino a esaurimento posti. Non perdere questa straordinaria simulazione di luci che renderà magico l'evento. Continua a leggere per tutte le informazioni su come assicurarti un posto!

Lo spettacolo di luci con oltre mille droni inizierà allo stadio Olimpico mercoledì 21 maggio alle ore 22. Sarà possibile accedere gratuitamente registrandosi online fino ad esaurimento posti. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Roma, il cielo dell’Olimpico si illumina con mille droni: come accedere gratis all’evento

BYD illumina lo Stadio Olimpico: 1.000 droni per dare spettacolo nella notte di Roma

Da msn.com: ROMA – Gli occhi della Città Eterna saranno rivolti al cielo ma, questa volta, non per osservare le stelle cadenti. La sera di mercoledì 21 maggio, lo Stadio Olimpico ...

Dolphin surf: Byd illumina il cielo dello stadio Olimpico con 1000 droni

Riporta romatoday.it: La DOLPHIN SURF rappresenta la nuova onda BYD: una mobilità sostenibile, silenziosa e rivoluzionaria. È molto più di un’auto: è una dichiarazione d’intenti per chi cerca più libertà, consapevolezza e ...