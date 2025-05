Roma al bivio allenatore Ranieri vota Gasperini Klopp? L’agente infrange i sogni dei tifosi

Roma al bivio: Ranieri si prepara all’ultima partita di stagione contro il Torino, con la speranza di una storica qualificazione in Champions. Intanto, i tifosi sognano, ma i cambiamenti imminenti, tra voti a Gasperini e Klopp e l’intervento dell’agente, minacciano di infrangere quei sogni. Una stagione decisiva che si chiude con emozioni e incertezze per il futuro giallorosso.

Ancora una partita e poi la stagione della Roma andrà in archivio, con la speranza ancora viva di poter festeggiare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione in Champions League. La gara con il Torino sarà anche l’ultima in panchina per Claudio Ranieri, che dopo l’omaggio dello Stadio Olimpico cercherà di salutare con un’altra vittoria. Proprio riguardo il successore del tecnico di Testaccio restano ancora diverse nubi, con i Friedkin che dovranno accelerare per chiudere in breve tempo per il nuovo allenatore. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma al bivio allenatore, Ranieri vota Gasperini. Klopp? L’agente infrange i sogni dei tifosi

