Rissa tre rigori quattro rossi e una testata all’arbitro | il playoff finisce nel caos

Una domenica di caos a Polverara: rissa, tre rigori, quattro cartellini rossi e una testata all’arbitro scuotono il playoff tra San Fidenzio e Due Stelle. Il match, decisivo per il passaggio di turno, si trasforma in scene incontrollabili, richiedendo l’intervento dei dirigenti. Un episodio che rimarrà nella memoria di tutti, tra tensione e tensioni che hanno oltrepassato i limiti dello sport.

Si doveva decidere un passaggio di turno, è finita con l’intervento dei dirigenti e una testata all’arbitro. Scene da incubo domenica pomeriggio a Polverara nel match tra San Fidenzio e Due Stelle, valido per il secondo turno dei playoff di Terza Categoria girone M. In campo accade di tutto: tre. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Rissa, tre rigori, quattro rossi e una testata all’arbitro: il playoff finisce nel caos

Leggi anche questi approfondimenti

Rissa fuori dal bar, quattro denunciati per aver accoltellato tre "maranza"

Nella notte del 31 maggio 2022, una violenta rissa fuori dal "Prince Lounge Bar" di Spresiano ha portato alla denuncia di quattro individui.

Altri tre Daspo emessi per i fatti di Bari-Pisa: colpiti gli arrestati per la rissa

Tre nuovi Daspo sono stati emessi per i coinvolti nella violenta rissa avvenuta il 4 maggio durante la partita Bari-Pisa allo Stadio San Nicola.

In giro senza patente di guida. Tre volte in quattro anni. Il vizio gli costa una denuncia

Un uomo di 55 anni, residente nella bassa bergamasca, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso per la terza volta a guidare senza patente.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Testata all'arbitro dopo il cartellino rosso per aver innescato una rissa in campo: partita sospesa (dopo 3 rigori, 4 espulsioni)

Scrive ilgazzettino.it: POLVERARA (PADOVA) - Domenica 18 maggio, durante la partita di calcio tra San Fidenzio Polverara e Due Stelle, una testata di Igor Grecea all’arbitro al 90’ costringe lo stesso ...

Giuliani: "Rissa sfiorata in tribuna stampa tra colleghi al rigore di Neres annullato! E' partito tutto da..."

Segnala msn.com: Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, ha rilasciato alcune dichiarazioni il day after di Parma-Napoli 0-0 tramite Twitter I 15 minuti che abbiamo vissuto ieri sera allo stadio Tardini di Parma, fr ...