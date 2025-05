Rissa tra giovani fuori dall’ospedale Fatebenefratelli | erano venuti a trovare il 13enne accoltellato con il suo cane

Lunedì pomeriggio, sette ragazzi sono stati coinvolti in una rissa fuori dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove erano andati a trovare un 13enne accoltellato. Il giovane, ferito da uno spacciatore insieme al suo cane venerdì scorso, aveva attirato l'attenzione dei coetanei, scatenando un confronto tra gruppi di giovani. Le autorità stanno indagando sull'incidente.

Lunedì pomeriggio sette ragazzi sono stati coinvolti in una rissa fuori dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. I giovani si sarebbero trovati fuori dalla struttura dopo aver visitato l'amico di 13 anni che venerdì scorso è stato accoltellato da uno spacciatore insieme al suo cane. Gli investigatori stanno cercando di capire se i due episodi siano collegati e se la rissa sia stata in realtà un regolamento di conti. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Rissa tra giovani fuori dall’ospedale Fatebenefratelli: erano venuti a trovare il 13enne accoltellato con il suo cane

Scopri altri approfondimenti

"Niente rissa dentro il Luna Park. Ragazzini accompagnati fuori"

ha destato preoccupazione tra i visitatori. Moruzzi chiarisce la situazione, sottolineando che gli avvenimenti sono stati esagerati e che la sicurezza del luogo è sempre una priorità.

“Fuori i soldi o ti buchiamo!”, rapinato in casa a San Giovanni in Persiceto: catturati i tre giovani ladri

Tre giovani sono stati arrestati a San Giovanni in Persiceto dopo aver rapinato un anziano nella sua abitazione.

Rissa fuori dal bar, quattro denunciati per aver accoltellato tre "maranza"

Nella notte del 31 maggio 2022, una violenta rissa fuori dal "Prince Lounge Bar" di Spresiano ha portato alla denuncia di quattro individui.

Approfondimenti da altre fonti

Rissa tra giovani fuori dall’ospedale Fatebenefratelli: erano venuti a trovare il 13enne accoltellato con il suo cane

Da fanpage.it: Lunedì pomeriggio sette ragazzi sono stati coinvolti in una rissa fuori dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano ...

Rissa tra giovani al Fatebenefratelli: dietro le botte, c’è il sospetto di un regolamento di conti

msn.com scrive: Milano, dai primi accertamenti di polizia locale e carabinieri i ragazzi di origine nordafricana erano lì per far visita al tredicenne egiziano accoltellato venerdì scorso venerdì in viale Vittorio Ve ...