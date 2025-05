Ripescaggio squadre modenesi | San Paolo festeggia Maranello e Rivara in attesa

Dopo il turno playoff di domenica, le squadre modenesi affrontano le ultime speranze di ripescaggio. Il San Paolo può già celebrare la promozione in Prima Categoria, mentre Maranello e Rivara devono vincere l'ultimo impegno regionale. La Sanmichelese, invece, resta in attesa di favori esterni, sperando in un passo falso delle concorrenti.

Dopo il turno playoff di domenica, ecco il punto sulle chance di ripescaggio delle squadre modenesi: il San Paolo può già festeggiare la Prima Categoria, Maranello e Rivara devono vincere la prossima gara regionale per stappare, mentre la Sanmichelese che ha già finito di giocare deve tifare per Vianese o Mezzolara. Promozione. In Eccellenza ci sono 3 posti certi più 2 che si sono liberati con la fusione Fidentina-Borgo e con lo United Riccione che sicuramente non si iscriverà. Salgono dunque le 4 vincenti dei playoff di girone (comunque in campo domani sera alle 20.

