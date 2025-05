Riparte Musica in Quota | tornano i concerti gratuiti sulle montagne del Vco

Nel 2025 torna "Musica in Quota", il festival che porta musica gratuita sulle montagne del VCO. Dal maggio a settembre, 11 concerti nelle suggestive vette del territorio, offrendo un’esperienza unica che unisce natura e melodie. Un evento imperdibile per residenti e appassionati, capace di valorizzare i paesaggi montani ancora poco conosciuti e di regalare emozioni indimenticabili.

