Riparte il format ' Time to move' nove comuni coinvolti contro la sedentarietà e in stili di vita sani

Riparte il format "Time to Move" con la stagione 2025, coinvolgendo nove comuni contro la sedentarietà e per stili di vita sani. Time to Move Group inaugura una serie di eventi gratuiti a Cesena, tra cui la prima conferenza del progetto "Active" Educational, un'iniziativa educativa dedicata a promuovere il benessere e l'attività fisica nella comunità.

Time to move Group inaugura la stagione 2025 attraverso la promozione di diversi eventi gratuiti promossi a beneficio della popolazione e organizzati in diverse location di Cesena. Di maggiore evidenza la prima conferenza del progetto "Active" Educational conference, un evento educativo che ha.

Oggi un nuovo premier time ma l’opposizione non morde

Oggi si svolge un nuovo premier time alla Camera, ma le opposizioni non sembrano intenzionate a dare battaglia.

CANALE 5 RIVOLUZIONA L’ACCESS! DUE FORMAT TESTATI DA VOLTI NOTISSIMI (ANTEPRIMA)

Canale 5 sta per rivoluzionare l'access, testando nuovi format e celebrità di successo. Con Striscia la Notizia ancora al comando, il network esplora novità intriganti, tra cui il possibile spostamento de La Ruota della Fortuna dopo il Tg5 delle 20.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna a far discutere grazie a nuove analisi del Dna. I pm puntano a rinforzare le prove contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare il misterioso "Ignoto 2".