rihanna a cannes 2025 con il pancione sotto la pioggia

Rihanna fa il suo impervio ingresso al Festival di Cannes 2025, sfoggiando un pancione in bella vista sotto la pioggia. Con il suo fidanzato Asap Rocky accanto, l'icona musicale ricorda le parole del suo celebre brano "Umbrella". Tra emozioni e stile, la coppia conquista il red carpet nonostante le intemperie.

Now that it’s raining more than ever, know that we’ll still have each other, you can stand under my umbrella: è impossible non canticchiare le parole dell’iconico brano “Umbrella” di Rihanna. Al Festival di Cannes 2025, sotto l’ombrello della cantante ha trovato posto il fidanzato, Asap Rocky. Sono loro i protagonisti piĂą acclamati della settima serata della manifestazione. Nonostante la pioggia battente, i due si sono intrattenuti a lungo sul tappeto rosso, tra baci, carezze e lo splendido pancione di Riri in bella mostra.  L’annuncio della terza gravidanza  . Al Met Gala Rihanna sa sempre come stupire, e quest’anno ha scelto il Met Gala per dare una notizia – giĂ nell’aria da qualche tempo – che ha subito fatto il giro del mondo: è in attesa del terzo figlio! La popstar si era presentata sul tappeto rosso con un outfit sartoriale di Marc Jacobs: il bustino aderentissimo incorniciava il ventre... 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it