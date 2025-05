Riconferma supplenti di sostegno | famiglie attive entro il 31 maggio

È stato pubblicato il DM n. 32/2025, che disciplina la riconferma dei supplenti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26. Famiglie, scuole e uffici territoriali collaborano per garantire la continuità, con le richieste da presentare entro il 31 maggio e la procedura conclusa entro il 31 agosto. Un importante passo per garantire supporto educativo stabile e senza interruzioni.

Pubblicato il DM n. 322025 che disciplina la riconferma dei supplenti di sostegno per il 202526. Il procedimento coinvolge famiglia, scuola e uffici territoriali. La richiesta della famiglia deve essere presentata entro il 31 maggio e la procedura si concluderà entro il 31 agosto. Il ruolo della famiglia e del Dirigente per la riconferma scolastico . Riconferma supplenti di sostegno: famiglie attive entro il 31 maggio Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

