Recensione Brooks Caldera 8 | la scarpa ideale per lunghe distanze trail e ultra

La nuova Brooks Caldera 8 è la scarpa definitiva per chi ama affrontare lunghe distanze nel trail e nell'ultratrail. Con un peso di soli 303g e una tecnologia avanzata come la schiuma DNA LOFT v3, offre comfort e reattività senza pari. In un momento storico in cui sempre più persone riscoprono il contatto con la natura attraverso il running, questa "Monster Track" diventa un alleato prezioso per superare ogni sfida. Preparati a correre oltre i tuoi limiti!

Brooks presenta la nuova Caldera?8, evoluzione del modello che ha progressivamente trasformato la propria vocazione da road?to?trail a una vera e propria "Monster?Track" per ultratrail. Con un peso di 303?g (misurato a taglia 42 EU), un drop di 6?mm (38 mm tallone, 32?mm avampiede) e l'innovativa schiuma DNA?LOFT?v3 arricchita con azoto, la Caldera?8 si propone come soluzione di riferimento per chi intende macinare oltre 100?miglia su terreni misti, fino a sfidare le 200?miglia senza rinunciare a comfort, protezione e dinamica di corsa. Indice. L'evoluzione di un best seller. Tomaia: struttura e ventilazione ai massimi livelli.

