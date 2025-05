Recensione Brooks Caldera 8 | la scarpa ideale per lunghe distanze trail e ultra

La Brooks Caldera 8 è la scarpa perfetta per gli amanti delle lunghe distanze nel trail running. Con un peso di soli 303g e un drop di 6mm, offre un comfort straordinario anche nei percorsi più impegnativi. La sua evoluzione verso il “Monster Track” per ultratrail la rende ideale per chi cerca avventure senza limiti. Scopri come questa scarpa può spingerti oltre, proprio mentre il mondo del running si rinnova!

Brooks presenta la nuova Caldera?8, evoluzione del modello che ha progressivamente trasformato la propria vocazione da road?to?trail a una vera e propria "Monster?Track" per ultratrail. Con un peso di 303?g (misurato a taglia 42 EU), un drop di 6?mm (38 mm tallone, 32?mm avampiede) e l'innovativa schiuma DNA?LOFT?v3 arricchita con azoto, la Caldera?8 si propone come soluzione di riferimento per chi intende macinare oltre 100?miglia su terreni misti, fino a sfidare le 200?miglia senza rinunciare a comfort, protezione e dinamica di corsa. Indice. L'evoluzione di un best seller. Tomaia: struttura e ventilazione ai massimi livelli.