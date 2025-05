re carlo il patrimonio lievita a 850 milioni di dollari ma non basta

Re Carlo, sovrano astuto e abile nel gestire le proprie rendite, ha visto il suo patrimonio crescere fino a 850 milioni di dollari. Tuttavia, questo tesoro non basta ancora per entrare nella lista dei ricchi del Regno Unito. Nonostante l'aumento, Re Carlo è consapevole che il suo patrimonio deve raggiungere nuove vette per affermarsi come uno dei più ricchi del paese.

