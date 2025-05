RAI1 | BARBARA D’URSO VERSO IL SABATO POMERIGGIO SALVINI REGISTA DELL’OPERAZIONE

Da due anni lontana dalla tv, Barbara d’Urso potrebbe tornare nel sabato pomeriggio di Rai1, con Salvini nel ruolo di "regista" di questa operazione. Dopo il rientro di Giletti, ora si fa il nome dell’ex conduttrice di Canale 5, il cui ritorno potrebbe segnare una svolta nel panorama televisivo di fine 2023.

Matteo Salvini è stato il regista del rientro in Rai di Massimo Giletti. Ora pare sia il turno di Barbara d’Urso la cui assenza dalla tv dura ormai da due anni. Tolte le ospitate a Domenica In e Ballando con le Stelle, l’ex conduttrice di Canale 5 è sparita dal piccolo schermo. Si è parlato di un veto di Forza Italia, leggi Pier Silvio Berlusconi. Ora, riferisce Il Foglio, si sarebbe messo all’opera il vice premier e leader della Lega Salvini per riportare in tv, e precisamente in quel di Rai1, la popolare conduttrice napoletana. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1: BARBARA D’URSO VERSO IL SABATO POMERIGGIO. SALVINI REGISTA DELL’OPERAZIONE

Salvini vuole portare Barbara D'Urso in Rai

Matteo Salvini mira a portare Barbara D'Urso in Rai, sfidando il terzo mandato. Il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, appassionato di televisione, desidera portare in Italia una tv più vera e autentica, puntando su personaggi e contenuti capaci di catturare il pubblico.

Barbara D’Urso su Rai 1, accordo e svolta: cosa condurrà (ma Mara Venier la 'beffa')

libero.it scrive: La conduttrice ex Mediaset sembrerebbe vicinissima al ritorno in tv. Per lei, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe pronto un ingresso 'soft' a Viale Mazzini.

Barbara D'Urso, si avvicina il ritorno in tv: la Rai la vuole per risollevare gli ascolti del pomeriggio

Secondo msn.com: La conduttrice napoletana, storico volto di Mediaset, potrebbe tornare sul piccolo schermo ma sulle reti della concorrenza in difficoltà.