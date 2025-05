Raffica di furti a Magnano ma un fondo cassa conteneva solo venti euro

Una serie di furti ha colpito Magnano di Riviera tra ieri e oggi, con i ladri entrati in tre attività. Sorprendentemente, l’unico fondo cassa praticamente vuoto era di soli venti euro, lasciando più di un quesito sulla reale portata di questi raid notturni. Scrive il...

Non si può dire che siano rimasti a bocca asciutta i ladri che sono entrati in tre attività di Magnano di Riviera durante la notte tra ieri e oggi martedì 20 maggio. Farebbe sorridere, però, pensare che se ne sono andati dalla terza quasi a bocca asciutta, con solo venti euro. Si usa il. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Raffica di furti a Magnano, ma un fondo cassa conteneva solo venti euro

