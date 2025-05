Questione stadio l’iter avanza | proseguono gli scavi archeologici a Pietralata

Mentre la Roma si concentra sulla corsa Champions, proseguono gli scavi archeologici a Pietralata, un elemento chiave nell’iter del nuovo stadio. Tra indiscrezioni sul nuovo allenatore e sfide in campo, l’attenzione si sposta anche sugli aspetti extra sportivi, con il progetto dello stadio che avanza, rappresentando un capitolo importante per il futuro del club e del quartiere.

Con la Roma impegnata nella miracolosa ricerca di un posto in Champions League, da provare a conquistare nell’ultimo turno di Serie A, a tenere banco sono anche alcune questioni extra campo. Oltre al nuovo allenatore, particolare attenzione è riservata anche all’ iter per il nuovo stadio a Pietralata, che nei prossimi anni dovrebbe diventare la nuova casa dei giallorossi. Dopo le tante difficoltà di queste ultime settimane, con la consegna del progetto che è slittata in più occasioni, sembrerebbe che la situazione si sia sbloccata. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Questione stadio, l’iter avanza: proseguono gli scavi archeologici a Pietralata

Argomenti simili trattati di recente

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: “Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore” | Serie A

Gualtieri si mostra favorevole al progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio, evidenziando l'importanza di non opporsi a iniziative che portano valore al panorama calcistico.

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: "Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore"

Il sindaco Gualtieri si mostra favorevole al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, considerato un passo cruciale per la Lazio.

Roma, sindaco Gualtieri sulla questione stadio a Pietralata per i giallorossi: «Si farà, stiamo già in uno stato avanzato»

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato che lo stadio della Roma a Pietralata si farà, sottolineando che i lavori sono già in uno stato avanzato.

Se ne parla anche su altri siti

Raccolta firme per lo Stadio Meazza di San Siro

Riporta msn.com: Riceviamo e pubblichiamo l’invito a firmare l’appello nazionale contro l’abbattimento dello Stadio di San Siro che ha già raccolto in pochi giorni più di 500 adesioni, tra architetti, ingegneri, docen ...

Nodo stadio “Maradona”, avanza l’ipotesi di un restyling totale dell’intero impianto

Come scrive internapoli.it: Arrivano i primi aggiornamenti sulla questione “Stadio Maradona”. L’incontro tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi, inizialmente in programma in serata, è stato ...

San Siro, Inter e Milan non sono d'accordo sulla manifestazione d'interesse. E i rossoneri rischiano il rimborso a San Donato

Secondo msn.com: Altro intoppo nella questione stadio per Inter e Milan. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono alcuni problemi in merito alla stesura della manifestazione d'interesse per San Siro da ...