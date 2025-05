Quattro ori per l’Alga Atletica Arezzo in Coppa Toscana Ragazzi

L’Alga Atletica Arezzo si aggiudica quattro ori nella quarta prova della Coppa Toscana Ragazzi a Firenze, confermando il talento dei giovani atleti nati nel biennio 2012-2013. La manifestazione, che ha coinvolto rappresentative di Arezzo, Firenze e Siena, ha visto i giovani affrontare con entusiasmo diverse specialità nel triathlon, regalando grandi soddisfazioni alla società aretina.

Arezzo, 20 maggio 2025 – Quattro ori per l'Alga Atletica Arezzo nella quarta prova della Coppa Toscana Ragazzi a Firenze. La manifestazione ha riunito gli atleti nati nel biennio 2012-2013 delle soci età aretine, fiorentine e senesi che si sono messi alla prova nel triathlon tra diverse specialità di velocità, lanci e salti, con la somma dei singoli risultati che ha permesso di stilare la classifica finale. Il grande protagonista della giornata è stato Mattia Falciani che è riuscito a imporsi in ognuna delle gare disputate, salendo sul gradino più alto del podio nei 60 ostacoli con 9.

