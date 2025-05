Quarant' anni di Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena | con il festival Zardin sono partiti i festeggiamenti

Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena celebra quest’anno 40 anni di impegno al servizio della comunità. Per inaugurare i festeggiamenti, nel corso del festival Zardin, sono state aperte le porte del giardino interno della sede di via Dandolo 18, offrendo due giornate ricche di iniziative, convivialità e condivisione per sottolineare il valore della solidarietà nel tempo.

Lo scorso fine settimana, nell'ambito del festival Zardin, il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il proprio quarantennale, aprendo eccezionalmente le porte del giardino interno della propria sede di via Dandolo 18. Due giornate ricche di.

