Pullman carico di ragazzini in gita si schianta contro albero e cartelloni feriti e paura a Torino

A Torino, un pullman carico di ragazzini in gita si è schiantato contro un albero e dei cartelloni, scatenando paura e feriti. A bordo c’erano studenti francesi e italiani, partecipanti a uno scambio culturale, con quattro giovani e alcuni adulti rimasti feriti, ma nessuno in modo grave. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra cronisti e genitori.

Il pullman proveniva dalla Francia con a bordo diversi ragazzini tra i 12 e i 13 anni, alcuni francesi e altri italiani che partecipavano a un progetto di scambio culturale tra scuole. Il bilancio parla di quattro ragazzini feriti oltre al conducente del mezzo e a un’insegnante ma nessuno in maniera grave. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Pullman carico di ragazzini in gita si schianta contro albero e cartelloni, feriti e paura a Torino

