Puff Daddy mi ha minacciata di morte perché l’avevo visto mentre picchiava con pugni e calci l’ex fidanzata | la deposizione di Dawn Richard in tribunale

Lunedì 19 maggio, nel processo a Puff Daddy, Dawn Richard ha testimoniato di essere stata minacciata di morte dal produttore dopo aver assistito alla violenza di cui era vittima l'ex fidanzata Cassie Ventura. La cantante ha raccontato dettagli inquietanti sulla minaccia, evidenziando un quadro di violenza e intimidazioni.

Al banco dei testimoni, lunedì 19 maggio, nel processo a Puff Daddy, dietro le sbarre per violenze e traffico sessuale, è apparsa la cantante Dawn Richard che ha affermato che il produttore l’avrebbe minacciata di morte, dopo averlo visto picchiare con violenza, l’allora fidanzata, Cassie Ventura. L’accusa ha utilizzato le testimonianze della Richard e dell’ex migliore amica di Cassie Ventura per dimostrare che puff Daddy ha fatto ricorso a violenza e minacce contro di loro. L’ex magnate del pop si è dichiarato non colpevole, ma un suo ex dipendente ha affermato che egli avrebbe definito Cassie “molto malleabile”, suggerendo un atteggiamento di controllo e sfruttamento della sua posizione di potere. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha minacciata di morte perché l’avevo visto mentre picchiava con pugni e calci l’ex fidanzata”: la deposizione di Dawn Richard in tribunale

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Puff Daddy per quanto tu creda di essere Bruce Willis, non lo sei. Lui ha una relazione di successo e una bella famiglia”: lo rivela Cassie Ventura al processo

Nel processo che coinvolge Puff Daddy, un nome inatteso emerge: Bruce Willis. Cassie Ventura, ex fidanzata dell'artista, ha fatto riferimento al celebre attore durante le testimonianze, sottolineando la differenza tra il suo stile di vita e quello di Willis, attualmente lontano dalle scene a causa della demenza frontotemporale.

“Puff Daddy mi ha violentata, picchiata e ha minacciato di pubblicare i miei video porno con altre escort”: l’ex fidanzata Cassie Ventura testimonia in tribunale

Cassie Ventura, ex fidanzata di Puff Daddy, ha testimoniato in tribunale rivelando episodi di violenza e minacce ricevute.

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni

Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

Ne parlano su altre fonti

Il processo a Sean 'Diddy' Combs entra nel vivo, fuori le tv

Segnala msn.com: AGI - Il processo al rapper Sean 'Diddy' Combs, accusato di traffico sessuale, non verrà trasmesso in televisione. Lo ha deciso la Corte federale di Manhattan dove il processo da questa settimana, dop ...