PRP | in Smart Clinic una procedura innovativa per la rigenerazione dei tessuti

In Smart Clinic arriva il PRP, una procedura innovativa di medicina rigenerativa. Il Plasma Ricco di Piastrine, ottenuto dal sangue del paziente, stimola la rigenerazione dei tessuti in modo sicuro ed efficace. Questa tecnica all’avanguardia si sta diffondendo rapidamente, offrendo nuove speranze per il recupero e il miglioramento della salute e del benessere.

Il PRP, acronimo di Plasma Ricco di Piastrine, rappresenta una delle frontiere più innovative della medicina rigenerativa. Si tratta di una procedura che utilizza componenti del sangue del paziente stesso per favorire la rigenerazione dei tessuti ed è una tecnica che si sta diffondendo con rapidità nel panorama sanitario. E’ una risorsa interessante nella medicina moderna, grazie al suo potenziale rigenerativo e alla sua natura autologa. In Smart Clinic di Stezzano al centro commerciale Le Due Torri uniamo tecnologia avanzata, personale altamente qualificato e una visione centrata sul paziente. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - PRP: in Smart Clinic una procedura innovativa per la rigenerazione dei tessuti

Argomenti simili trattati di recente

Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri"

A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

Samsung o LG, quale smart tv è meglio? Il verdetto

Samsung o LG: quale smart TV emerge come la scelta migliore? In questo articolo, analizziamo le caratteristiche tecniche, i prezzi e la durata di entrambi i marchi per scoprire quale offre il miglior rapporto qualità -prezzo.

Licenziamenti lavoratori Asl di Chieti, il Pd: "Necessario sospendere la procedura e prorogare i contratti"

A fronte dei licenziamenti annunciati per i lavoratori dell'appalto di facchinaggio negli ospedali della provincia di Chieti, il Partito Democratico interviene con fermezza.

Cosa riportano altre fonti

Smart Clinic, aprile è il mese della salute vascolare: le proposte dedicate all’uomo e alla donna

Come scrive bergamonews.it: Per tutto il mese di aprile, Smart Clinic, network di strutture ambulatoriali innovative, che combina eccellenza clinica, tecnologia avanzata e centralità del paziente, ha studiato due proposte ...