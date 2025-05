Pronostico Al Wehda-Al Hilal | vittoria e secondo posto

L'incontro tra Al Wehda e Al Hilal, valido per la trentatreesima giornata della massima serie saudita, vede i due club affrontarsi con obiettivi diversi: Al Hilal punta alla vittoria per mantenere il secondo posto, mentre Al Wehda cerca di contendere punti e prestigio. Dopo il titolo conquistato da Al Ittihad, il match si preannuncia cruciale per la corsa alle posizioni di vertice.

Al Wehda-Al Hilal è valida per la trentatreesima giornata del massimo campionato saudita: formazioni e pronostico Non rimane che blindare – e basterebbe un solo punto – il secondo posto dopo che l' Al Ittihad, nello scorso fine settimana, con due giornate d'anticipo ha conquistato il titolo. Niente da fare, insomma, per l' Al Hilal, l'unica squadra che realmente nel corso di questa stagione ha provato a tenere testa a quella che alla fine ha avuto la meglio.

