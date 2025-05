Promozione territoriale due giovani premiati per una tesi e una canzone creata con l' intelligenza artificiale su Deruta

A Deruta, terra di tradizione e innovazione, due giovani sono stati premiati nell'ambito di "Deruta si conosce" per una tesi sperimentale e una canzone creata con l’intelligenza artificiale, affiancando due vasai locali di fama internazionale. Un riconoscimento che celebra il talento giovanile e l’innovazione, portando in primo piano il potenziale di Deruta come culla di creatività e tradizione.

Due giovani sono stati premiati nell'ambito dell'iniziativa "Deruta di conosce" per una tesi di laurea sperimentale e una canzone creata con l'intelligenza artificiale, insieme con due vasai locali che si sono distinti a livello internazionale. Spazio ai giovani a Deruta, dove in questi giorni. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Promozione territoriale, due giovani premiati per una tesi e una canzone creata con l'intelligenza artificiale su Deruta

