Primo trapianto di vescica al mondo eseguito negli USA | intervento chirurgico storico

Gli urologi dell'Università della California di Los Angeles (UCLA) hanno compiuto la prima storicatrasposizione di vescica al mondo, un intervento rivoluzionario durato oltre 8 ore. Il paziente, affetto da insufficienza renale terminale, ha ricevuto anche un rene e ora sta bene. Questo traguardo rappresenta un grande progresso nella medicina rigenerativa e nelle possibilità di trattare gravi patologie urinarie.

Gli urologi dell'Università della California di Los Angeles (UCLA) hanno effettuato il primo, storico trapianto di vescica su un essere umano. Durante l'intervento, durato oltre 8 ore, al paziente con insufficienza renale terminale è stato trapiantato anche un rene. Ora sta bene e i suoi nuovi organi funzionano regolarmente. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Primo trapianto di vescica al mondo eseguito negli USA: intervento chirurgico storico

