Prevenzione il sindacato Confasi dona un defibrillatore ad un' associazione sportiva

La Confasi Sicilia ha donato un defibrillatore semiautomatico all’Associazione Atletico Maccalube di Aragona, rafforzando l'importanza della prevenzione. La consegna, avvenuta in presenza del presidente dell’associazione Raimondo Calleia e dell’allenatore Antonino Zammuto, sottolinea l’impegno nel garantire sicurezza e tutela durante le attività sportive, promuovendo una cultura della prevenzione nel territorio.

