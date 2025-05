Prevenire e gestire le aggressioni contro gli operatori sanitari | l' evento promosso dall' ASL di Avellino

L'ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuove un evento dedicato alla prevenzione e gestione delle aggressioni contro gli operatori sanitari. Forte impegno per tutelare il personale sanitario e contrastare il fenomeno in crescita, che coinvolge il Paese, attraverso strategie di sensibilizzazione e intervento. Una iniziativa fondamentale per garantire sicurezza e dignità a chi opera nel settore.

Tutelare gli operatori sanitari e prevenire le aggressioni. L'ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, da tempo è impegnata per porre un argine al fenomeno che sta interessando il personale sanitario in tutto il Paese, spesso oggetto di atti di violenza verbale e fisica.

