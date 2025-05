Prende soldi per la stalla terremotata ma non ha animali e la struttura è abusiva | denunciato

Un imprenditore agricolo di Cascia è stato denunciato dai Carabinieri Forestali per aver percepito ingenti fondi destinati alla ricostruzione, non avendo animali né una struttura regolare. L'indagine, legata alla costruzione di una stalla abusiva con relativi abusi edilizi, evidenzia gravi comportamenti illeciti legati all'emergenza sismica.

Un imprenditore agricolo di Cascia è stato denunciato dai Carabinieri Forestali, per abusi edilizi e indebita percezione di fondi per l'emergenza terremoto. L'indagine si è sviluppata durante le fasi di costruzione di una stalla, con annessa concimaia, a seguito degli eventi simici del centro.

