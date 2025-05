Ponte sullo Stretto presto al via i lavori

Entro l’estate 2025 potrebbe iniziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto infrastrutturale di grande rilievo per l’Italia. L’annuncio è stato dato dal vicepremier Matteo Salvini, segnando un passo importante verso la realizzazione di una delle opere più discusse e attese del paese.

Entro l’estate 2025 potrebbero finalmente partire i cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, uno dei progetti infrastrutturali più discussi e ambiziosi d’Italia. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa convocata al MIT dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri . Ponte sullo Stretto, presto al via i lavori L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ponte sullo Stretto, presto al via i lavori

